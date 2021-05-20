BAŞI DEMİR TELE SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
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BAŞI DEMİR TELE SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da başı demir tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da başı demir tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izleyen Ziynet Usluer, "O sokak kedisini her gün besliyorum. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi. Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta beslediği kedinin başının apartmanın odunluk penceresindeki demir tel örgüye sıkıştığını gören Zeynep Usluer, hayvanı kurtarmak istedi. Bunda başarılı olamayan Usluer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen itfaiye kurtarma ekibi, tel örgüyü keserek kediyi kurtardı. Kurtulan kedi hızla uzaklaştı.

Kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Ziynet Usluer, "Ben o kediyi her gün elimle besliyorum. Sabah yine beslemek için geldiğimde tele sıkıştığını fark ettim. Uğraştım ama çıkartamayınca durumu itfaiyeye bildirdim. Gelip, kurtardılar. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" diye konuştu. Usluer, kediyi kurtaran ekiplere defalarca teşekkür etti.

BAŞI DEMİR TELE SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
BAŞI DEMİR TELE SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
BAŞI DEMİR TELE SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
BAŞI DEMİR TELE SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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