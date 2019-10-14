Başı demir parmaklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Başı demir parmaklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Başı demir parmaklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14.10.2019 15:10
Başı demir parmaklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Başı demir parmaklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay ilçeye bağlı Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Akar İlkokulu'nun bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun kafası, demir kapının parmaklıklarına sıkıştı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.

Kaynak: İHA
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