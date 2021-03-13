Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

13.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:29

Gelen son dakika haberine göre Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde oyun oynarken başı demir korkuluğa sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde oyun oynarken başı demir korkuluğa sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinde oyun oynayan ve ismi öğrenilemeyen kız çocuğunun başı, demir korkuluklara sıkıştı. Ağlayan çocuğu gören öğretmenleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okulun giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu makineyle kesip, küçük kızı kurtardı.

Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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