Son dakika haber... ŞANLIURFA Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberine göre Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde oyun oynarken başı demir korkuluğa sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde oyun oynarken başı demir korkuluğa sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinde oyun oynayan ve ismi öğrenilemeyen kız çocuğunun başı, demir korkuluklara sıkıştı. Ağlayan çocuğu gören öğretmenleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okulun giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu makineyle kesip, küçük kızı kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı