Başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuk kurtarıldı
Hatay'da başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.
13.10.2019 15:46
Hatay'da başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.
Antakya ilçesinde bulunan Esentepe Mehmet Akar İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun kafası, demir kapının parmaklıklarına sıkıştı.
Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.
Kaynak: AA