Başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu
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Başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu

Başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu Gaziantep İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu.

30.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:20

Başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinda başı boş gezen ve vatandaşlar tarafından bulunup Mahalle muhtarı Şıhmahmet Özçakmak teslim ettiği kurbanlık koçun sahibi bulundu. koçunu tesllim alan Şükrü Öztürk ise, Kurbanı yiyenine sattığını ve ahırdan kaçtığını söyledi. Şükrü Öztür Kurbanlık koçu bularak kendisine teslim eden vatandaş ve muhtara teşekkür etti.

(B.

Başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu

Kaynak: İHA

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