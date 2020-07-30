Başı boş gezen kurbanlık koçu sahibine teslim etti Gaziantep İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu.

Gaziantep İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinda başı boş gezen ve vatandaşlar tarafından bulunup Mahalle muhtarı Şıhmahmet Özçakmak teslim ettiği kurbanlık koçun sahibi bulundu. koçunu tesllim alan Şükrü Öztürk ise, Kurbanı yiyenine sattığını ve ahırdan kaçtığını söyledi. Şükrü Öztür Kurbanlık koçu bularak kendisine teslim eden vatandaş ve muhtara teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA