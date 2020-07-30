Başı boş gezen kurbanlık koçu sahibine teslim etti
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Başı boş gezen kurbanlık koçu sahibine teslim etti

Gaziantep İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu.

Başı boş gezen kurbanlık koçu sahibine teslim etti
30.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:45

Gaziantep İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koçun sahibi bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinda başı boş gezen ve vatandaşlar tarafından bulunup Mahalle muhtarı Şıhmahmet Özçakmak teslim ettiği kurbanlık koçun sahibi bulundu. koçunu tesllim alan Şükrü Öztürk ise, Kurbanı yiyenine sattığını ve ahırdan kaçtığını söyledi. Şükrü Öztür Kurbanlık koçu bularak kendisine teslim eden vatandaş ve muhtara teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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