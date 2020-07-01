Başı bidona sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Başı bidona sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti Van'ın Erciş ilçesinde başı plastik bidona sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
01.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:51
Başı bidona sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde başı plastik bidona sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Erciş ilçesine bağlı Örene Mahallesi'nde plastik bidona başı sıkışan köpek için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, başı bidona sıkışan hayvanı kurtararak doğaya bıraktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması mahalle halkı tarafından takdir topladı.
Kaynak: İHA