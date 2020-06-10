Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep'i, itfaiye kurtardı
ISPARTA'da, evlerinin balkonunda oynarken başı demir korkuluklara sıkışan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
10.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:23
ISPARTA'da, evlerinin balkonunda oynarken başı demir korkuluklara sıkışan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Kaya ailesinin kızı Zeynep Sare Kara'nın başı, balkonda oynarken demir korkuluklara sıkıştı. Ailenin yardım istemesi üzerine adrese gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, hidrolik ayırma aletiyle ayırdıkları demir korkulukları keserek, Zeynep Sare Kara'yı kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA