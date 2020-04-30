Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner kurtardı
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Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner kurtardı

- Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner kurtardı İftar sonrasında yürüyüşe çıktı, kirpinin can çekiştiğini görünce yardımına koştu Veteriner Karanfil: Boş plastik kapları doğaya atmayın, canlıların hayatını riske atmayın Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir vatandaş iftar sonrasında...

Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner kurtardı
30.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:21

- Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner kurtardı

İftar sonrasında yürüyüşe çıktı, kirpinin can çekiştiğini görünce yardımına koştu

Veteriner Karanfil: Boş plastik kapları doğaya atmayın, canlıların hayatını riske atmayın

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir vatandaş iftar sonrasında yürüyüşe çıktı. Yol kenarında can çekişen kirpiyi gören vatandaş, durumu veterinere aktardı. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen veteriner başını ayran kutusuna sıkıştıran kirpiyi kurtararak doğaya saldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iftar sonrasında yürüyüşe çıkan bir vatandaş yol kenarında değişik bir ses duydu. Bir hayvanın can çekişme sesini duyan vatandaş yol kenarına doğru ilerleyince bir kirpinin başını ayran kutusuna sokup çıkartamadığını gördü. Kurtarmak istedi fakat kirpinin dikenleri eline batınca durumu Düzce Veterinerler Odası Başkanı Veteriner Şerif Ali Karanfil'e bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Veteriner Karanfil, başını ayran kutusuna sıkıştıran kirpiyi kurtararak doğaya saldı. Karanfil, duyarlı vatandaşla teşekkür ederek şöyle konuştu: " Düzce'nin Cumayeri ilçesinde duyarlı bir yürüyüşe çıkıyor. Bir ses duyuyor ve gözüne kirpi ilişiyor. Hem çevre kirlenmesine sebebiyet verecek hem de aynı zamanda bir canlının hayatını riske edecek boş plastik ayran kabının kirpinin kafasına geçtiğini görüyor. Bu duyarlılığını geldi bize iletti. Bizde kendisini kurtardık. İlginç bir vaka. Bu aynı zamanda vatandaşlarımıza da bir mesaj olsun, boş plastik kapları hem doğayı kirletme adına atmasınalar hem de canlıların hayatlarını riske atmamak için bunları doğaya atmasınlar. Ürünleri herkes çöpe atsınlar" dedi.

Boş ayran kutusunu kirpinin başından çıkartan Veteriner Şerif Ali Karanfil, daha sonra kirpiyi doğal hayatına saldı.

Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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