Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma (2)
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Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma (2)

'SORUŞTURMA YOK, YAZILI BİLGİ İSTEDİK'Burdur Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından, hediye edilen kahve makinesini alan sağlık çalışanları hakkında görev sırasında hediye kabul edildiği, bu sırada fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı ve...

Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma (2)
12.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:19

'SORUŞTURMA YOK, YAZILI BİLGİ İSTEDİK'

Burdur Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından, hediye edilen kahve makinesini alan sağlık çalışanları hakkında görev sırasında hediye kabul edildiği, bu sırada fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı ve buna ilişkin soruşturma başlatıldığı iddialarıyla ilgili Başhekim Uz. Dr. Nedim Ongun tarafından açıklama yapıldı.Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Nedim Ongun, olayla ilgili soruşturma açılmadığını, yazılı bilgi istendiğini söyledi. Başhekim Ongun, hem kurum içinde hediye kabul edilmesinin uygun olmadığını hem de fotoğraflardaki görüntülerin, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19'a yönelik sosyal mesafe kurallarına uygun olmayan görüntüler oluşturduğunu kaydetti.


Kaynak: DHA

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