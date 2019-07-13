Başhekimlik yaptığı merkezde hasta da bakıyor

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Suat Önal, uygun olduğu zamanlarda hasta bakıyor.

Önal, başhekimlik görevinin yanı sıra merkezin hizmet standartlarını artırmasıyla çevre illerden gelenlerle doktor başına düşen hasta sayısının yükselmesi nedeniyle hem meslektaşlarının yükünü hafifletmeye hem de hastalara kaliteli hizmeti sunmaya özen gösteriyor.

Başhekim Suat Önal, AA muhabirine, 4 yıl önce Mardin'de göreve başladığını, merkezde 4 aydır başhekimlik görevini yürüttüğünü belirterek, hastane şartlarını iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Merkezde 30 hekimin çalıştığını, günde ortalama 750-800 hastaya bakıldığını bildiren Önal, hastalara daha iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Diş tedavisinin süre istediğini, hastalara mümkün olduğu kadar iyi ve hızlı bakmaya çalıştıklarını dile getiren Önal, "Boş zamanlarımda hasta bakıyorum. Hem diğer hekimleri rahatlatıyoruz hem de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bizim açımızdan geri dönüşü iyi oluyor, şaşıran hastalar oluyor." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sağladığı imkanlarla dışarıya sevklerde önemli ölçüde azalmanın olduğunu dile getiren Önal, vatandaşların hizmetleri yerinde almalarını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Diş Hekimi Aynur Şahin de 3 yıldır merkezde görev yaptığını, Başhekim Önal'ın aynı zamanda çalışma arkadaşları olduğunu söyledi.

Önal'ın hem yöneticilik yapmasının hem de hasta bakmasının, merkeze gelenleri memnun ettiğini aktaran Şahin, "Başhekimimiz yükümüzü azalttı. Bize yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hasta Muhammed Kavak da ilk başlarda kendisine bakan hekimin, başhekim olduğunu bilmediğini, öğrenince mutlu olduğunu ifade etti.

Kavak, "Allah devletimizden razı olsun, bize böyle bir imkan sağladığı için. Başhekim Önal, bizlerle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA