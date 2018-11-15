Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Evinde Tadilat Olduğu İçin Hastanede Kalan Başhekim Hakkında Soruşturma Başlattı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, satın aldığı evde tadilat olduğu gerekçesiyle, ailesiyle birlikte Devrek Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odada kalan Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Zonguldak'ta Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesindeki özel odada kaldığı öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğünce iddia üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi.
İLK ÖNCE OTELDE DAHA SONRA HASTANEDE KALDILAR
Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, ilçede bulunan TOKİ konutlarına taşındı. Evin içinde tadilat başlatan Hasanoğlu, bu sürede eşi ve çocuklarıyla önce otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu'nun, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürüldü.
2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Hasanoğlu'nun bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.
İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, "Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız" dedi.
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Adamsın bu devirde yemeyene keriz diyolar...!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Doktordaki cesarete bak ya! ye, iç, yat herşey dahil ama agaya beleş cinsinden. . . (hoş ona bu rahatlığı veren şeyde sistemdeki denetlenmezlik değil mi zaten)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Devrek devlet Hastanesinde doğru düzgün bir hizmet yok zaten. Muayene desen hiç yok. Uzman branş doktorları da çok az. balık baştan kokar Atasözü burada yerine oturuyor bence.. Başhekimin işgüzarlığı Hastane disiplininin neden zayıf olduğunun en önemli kanıtı..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamın hastane için çalışmaktan saçı kalmamış.Biz başhekim bulamıyoruz.Adam hastanede kalıp olaya direk müdahale ediyor.Daha ne istiyonuz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yok arkadaş böyle adamları hemen alın hemen direkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır