Başhekime Vefa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde açılan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı"na eski başhekimlerden Cumhur Kara'nın adı verildi.



Sınıfın açılışına Op. Dr. Cumhur Kara ile hastane idarecileri ve personel katıldı. Başhekim Vekili Dr. Ömer Faruk Mete, anne ve bebeklerin taşıdıkları riskler sebebiyle sağlık hizmetlerinden öncelikli hizmet almaları gereken iki önemli grup olduğunu söyledi. Mete, "Her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Sağlık kuruluşlarının anne ve eşine bu eğitimi vermesi, doğum öncesi bakımın bir parçasıdır. Açılan bu sınıfa hastanede büyük emek ve katkısı olan Op. Dr. Cumhur Kara'nın adını verdik" dedi. - BURSA