Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki; Sizi buradan ifşa etmemi ister...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki; Sizi buradan ifşa etmemi ister... - Haberler
Farabi, Darıca, Anne, Güncel, Haber

Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki; Sizi buradan ifşa etmemi ister...

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, koronavirüs tedavisi gören anne- babalarıyla ilgilenmeyen ve tedavilerinin ardından hastanede kalmalarını isteyen çocuklarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

24.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:01
Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki; Sizi buradan ifşa etmemi ister...

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, koronavirüs tedavisi gören anne- babalarıyla ilgilenmeyen ve  tedavilerinin ardından hastanede kalmalarını isteyen çocuklarına sosyal medyadan tepki gösterdi.  Güneş, "Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?" dedi.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisi gören anne babalarıyla ilgilenmeyen çocuklarına tepki gösterdi.  Doç. Dr. Güneş, tedavisi tamamlanan anne babasını almaya yanaşmayanlara tepkisini şöyle dile getirdi: "Bizim hayat felsefemiz anne-babaya of! bile demeyi yasaklamıştır. Buna rağmen virüs kaparım diye hastaneye, cami avlusuna bebeğini bırakıp kaçanlar gibi bırakıp giden ve hiç ulaşılamayan veya tedavisi tamamlanan anne babasını almaya bile yanaşmayanlar, biz hastane çalışanları olarak onları anne ve babamız olarak kabul edip her türlü ihtiyaçlarını karşılar, bakımlarını yaparız. Bu bizim insani, vicdani ve mesleki görevimiz. Biz bu görevimizi zevkle ve bir ibadet duygusuyla yapıyoruz. Ya siz hastane köşesine anne- babasını terk edip kaçanlar, telefonlarımıza dahi cevap verme nezaketinde bulunmayanlar. Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?"

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Murat Boz Serdar Ortaç Muazzez Abacı
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki; Sizi buradan ifşa etmemi ister... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 20:33:04. #1.15#
title