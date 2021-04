Başhekimden 'Kalp sağlığınızı ertelemeyin' uyarısı

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve beraberindeki doktorlar, 'Kalp Sağlığı Haftası' dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve beraberindeki doktorlar, 'Kalp Sağlığı Haftası' dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Pandemi nedeniyle hastaların hastaneye gitmeyi ötelediklerini belirten Başhekim Çelik, "Vatandaşlarımızdan kalp sağlıklarını ertelememelerini istiyoruz. Kalp krizi geçirme ihtimali her zaman olabilir. Covid-19 döneminde daha fazla olabilir, buna dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

'Kalp Sağlığı Haftası' dolayısıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve beraberindeki doktorlar, hastane çevresinde farkındalık için yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Başhekim Çelik, bölgenin ilk kalp merkezi olduklarını söyledi. Doç. Dr. Çelik, hastanede kardiyoloji uzmanları, kalp damar cerrahi uzmanları, anjiyo üniteleriyle beraber kardiyoloji- kalp damar cerrahisi olarak ortak hizmet sunduklarını söyledi. Çelik, "Kalp sağlığı, bölgemiz ve Van için önemli çünkü kalp sağlığıyla ilgili damar tıkanıklıkları, bölgemizde daha fazla ve sık gözlenmektedir. Kalp krizlerinin, özellikle beslenme alışkanlıkları ve sedanter yaşamdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızın daha hareketli hayatı tercih etmesi için bu farkındalık yürüyüşünü hep beraber yaptık" diye konuştu.

'KALP KRİZİ İHTİMALİ HER ZAMAN OLABİLİR'Pandemi sürecinde kalp hastalıklarının arttığına da dikkat çeken Başhekim Çelik, hastaların hastaneye gitmeyi ötelediklerini belirterek, bunun da kalp krizi oranını artırdığını düşündüklerini söyledi. Çelik, "Vatandaşlarımızdan kalp sağlıklarını ertelememelerini istiyoruz. Kalp krizi geçirme ihtimali her zaman olabilir. Covid-19 döneminde daha fazla olabilir, buna dikkat etmeleri gerekmektedir" diye konuştu. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Doktoru ve Kalp Sağlığı Merkezi Sorumlusu Remzi Sarıkaya da "Dünyada ölen her 3 kişinden 1'i kalp hastalıklarından dolayı vefat ediyor. Dünyadaki en sık ölüm nedeni, kalp ve damar hastalıkları. Bunları önlemek, daha kalp hastası olmadan önlem almak, gerekli tedbirleri almak için böyle bir etkinlik yapılıyor. Kalp hastalıklarından korunmak için en önemli basamaklardan biri de egzersiz yapılmasıdır. Biz de bugünkü programımızda yürüyüş yaparak, buna vurgu yapmak istedik" dedi. Kalp hastalığına yakalanmadan da kalp sağlığı merkezine başvurulabileceğini anlatan Dr. Sarıkaya, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, sigara ve tütün ürünlerinin terk edilmesi gerektiğini söyledi. Sarıkaya, "Bizim kalp sağlığı merkezimize, daha kalp hastası olmadan da başvurulabilir. Kalp sağlığı merkezimize başvurup, kalp krizi geçirme riskinizi, 10 yıl içinde oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarının riskini hesaplayabiliyoruz ve bununla ilgili önlemler alınabiliyor. Herhangi bir semptom başladığında, kalp hastalıklarını düşündüren durumlarda mutlaka zamanında başvurmak gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU