Başhekim Yardımcısı: Navalni'nin sisteminde zehir bulunmadı Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni'nin tedavi gördüğü Rusya'nın Omsk kentindeki hastanenin Başhekim Yardımcısı Anatoly Kalinichenko, "(Navalni'nin) Sisteminde herhangi bir zehir veya zehir izi bulunmadı.

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni'nin tedavi gördüğü Rusya'nın Omsk kentindeki hastanenin Başhekim Yardımcısı Anatoly Kalinichenko, "(Navalni'nin) Sisteminde herhangi bir zehir veya zehir izi bulunmadı. 'Zehirlenme' ihtimalini halen göz önünde bulunduruyoruz. Ancak hastanın zehirlendiğini düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Navalni'nin tedavi gördüğü Rusya'nın Omsk kentindeki hastanenin Başhekim Yardımcısı Anatoly Kalinichenko yaptığı açıklamada, klinik test sonuçlarına göre Navalni'nin sisteminde zehir bulunmadığı ve bu nedenle doktorların Navalni'nin zehirlendiğini düşünmediği belirtildi.

Kalinichenko, "(Navalni'nin) Sisteminde herhangi bir zehir veya zehir izi bulunmadı. 'Zehirlenme' ihtimalini halen göz önünde bulunduruyoruz. Ancak hastanın zehirlendiğini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kalinichenko'nun, doktorların tanı koyduğunu ancak bunu medya ile paylaşmayacaklarını da belirterek, hastanın eşinin ve erkek kardeşinin tanı konusunda bilgilendirildiğini söylediği ifade edildi.

Şu anda yoğun bakım ünitesinde bulunan Navalni, Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçakta bilincini kaybettikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Dün Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalni'nin uçuşun ortasında aniden rahatsızlanması üzerine uçağın Omsk'a acil iniş yaptığını söylemişti.

Kaynak: DHA