Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı

01.01.2021 02:43 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:46
Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Kara, yılbaşı gecesinde de Covid-19 yoğun bakım servisindeki hemşirelerin özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Eğer vatandaşlarımız yoğun bakımlarımızdaki hastaların durumlarını görseydi, 24 saat maskelerini...

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Kara, yılbaşı gecesinde de Covid-19 yoğun bakım servisindeki hemşirelerin özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Eğer vatandaşlarımız yoğun bakımlarımızdaki hastaların durumlarını görseydi, 24 saat maskelerini kesinlikle çıkartmazlardı" dedi.

81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında getirilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid- 19 yoğun bakım servisinde görevli hemşireler, yeni yılı hastanede çalışarak geçirdi. 1 yıl önce Gaziantep'ten gönüllü olarak pandemi servisinde çalışmak için buraya geldiğini belirten Mahide Karadut (54) 8 aydır Covid-19 servisinde görev aldığını ve bölümünü değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

'HASTALIĞI CİDDİYE ALMAYANLAR BURAYA GELİNCE ANLIYOR'Karadut, hastalarını çok sevdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kesinlikle kurallara uyması gerekiyor. İnsanlar dışardan baktıklarında bu hastalık şaka gibi geliyor ama hastalığı geçirdiklerinde buraya geldikleri zaman işin ciddiyetini anlıyorlar. Ben bu hastalık yüzünden çocuklarımla ve torunumla görüşemiyorum. Onlarla telefonda görüşüp hasret gideriyorum. Vatandaşlarımızın da bizim gibi mesafe kurallarına uyarak telefonla özlemlerini bu süreç bitene kadar geçirmeleri gerekiyor" dedi.'VATANDAŞLARIMIZ YOĞUN BAKIMLARI GÖRSEYDİ MASKEYİ HİÇ ÇIKARTMAZDI'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Kara, sağlık çalışanları olarak mesai gözetmeksizin özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Halkımız yeni yıla evlerinde girerken, sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlığı için özveriyle alanlarında çalışmaya devam ediyor. Bütün çalışanlarımız kişisel koruyucu kıyafetlerle saatlerce ter dökerek çalışıyor. Vatandaşlarımızın son dönemlerde getirilen kısıtlamalara uyduğunu düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız da hasta sayılarındaki düşüşleri her gün paylaşıyor. Hatırlatmakta fayda var. Yasaklar sizlerin sağlığı için getiriliyor. Vatandaşlarımız buradaki yoğun bakımlarımızdaki hastaların durumlarını görseydi eğer, kesinlikle 24 saat maskelerini çıkartmazlardı.


Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı
Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Öznur Çalık Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Murat Dalkılıç Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Vitor Hugo Güven Yalçın Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:47:34. #1.15#
title