Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Kara, yılbaşı gecesinde de Covid-19 yoğun bakım servisindeki hemşirelerin özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Eğer vatandaşlarımız yoğun bakımlarımızdaki hastaların durumlarını görseydi, 24 saat maskelerini...

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Kara, yılbaşı gecesinde de Covid-19 yoğun bakım servisindeki hemşirelerin özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Eğer vatandaşlarımız yoğun bakımlarımızdaki hastaların durumlarını görseydi, 24 saat maskelerini kesinlikle çıkartmazlardı" dedi.

81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında getirilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid- 19 yoğun bakım servisinde görevli hemşireler, yeni yılı hastanede çalışarak geçirdi. 1 yıl önce Gaziantep'ten gönüllü olarak pandemi servisinde çalışmak için buraya geldiğini belirten Mahide Karadut (54) 8 aydır Covid-19 servisinde görev aldığını ve bölümünü değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

'HASTALIĞI CİDDİYE ALMAYANLAR BURAYA GELİNCE ANLIYOR'Karadut, hastalarını çok sevdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kesinlikle kurallara uyması gerekiyor. İnsanlar dışardan baktıklarında bu hastalık şaka gibi geliyor ama hastalığı geçirdiklerinde buraya geldikleri zaman işin ciddiyetini anlıyorlar. Ben bu hastalık yüzünden çocuklarımla ve torunumla görüşemiyorum. Onlarla telefonda görüşüp hasret gideriyorum. Vatandaşlarımızın da bizim gibi mesafe kurallarına uyarak telefonla özlemlerini bu süreç bitene kadar geçirmeleri gerekiyor" dedi.'VATANDAŞLARIMIZ YOĞUN BAKIMLARI GÖRSEYDİ MASKEYİ HİÇ ÇIKARTMAZDI'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Kara, sağlık çalışanları olarak mesai gözetmeksizin özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Halkımız yeni yıla evlerinde girerken, sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlığı için özveriyle alanlarında çalışmaya devam ediyor. Bütün çalışanlarımız kişisel koruyucu kıyafetlerle saatlerce ter dökerek çalışıyor. Vatandaşlarımızın son dönemlerde getirilen kısıtlamalara uyduğunu düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız da hasta sayılarındaki düşüşleri her gün paylaşıyor. Hatırlatmakta fayda var. Yasaklar sizlerin sağlığı için getiriliyor. Vatandaşlarımız buradaki yoğun bakımlarımızdaki hastaların durumlarını görseydi eğer, kesinlikle 24 saat maskelerini çıkartmazlardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI