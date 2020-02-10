Başhekim ve birim müdürü, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu
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Başhekim ve birim müdürü, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu

Denizli Devlet Hastanesi'nde başhekim ile destek ve kalite müdürü, darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.

10.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:47
Başhekim ve birim müdürü, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu

'nde başhekim ile destek ve kalite müdürü, darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, başhekim M.E. ile destek ve kalite müdürü H.S. arasında hastanede tartışma çıktı.

İkilinin tartışmasının arbedeye dönüşmesi üzerine hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.

Taraflar sağlık raporu alarak darbedildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başhekim ve birim müdürü, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu
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