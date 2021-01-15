Başhekim Üzmez'den Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raif Üzmez ve hastane yönetimi, Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Başhekim Üzmez, hastane yöneticileri ve hemşireler, Ata'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlıkçılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ata ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisine alan Kovid-19 ile mücadelenin herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu anlatan Ata, şunları kaydetti:

"Belediye olarak halkımızın sağlığı ve huzuru için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalıştık. Tabii bu zorlu süreçte sağlık personelimizin canları pahasına mücadelesi hepimizi gururlandırdı. Bu süreçte bir nebze de olsa yanlarında olup destek sağlayabildiysek ne mutlu bize. Başhekimimiz ve sağlık personeli arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilen bu ziyaret için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel