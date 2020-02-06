Başhekim Uçak Kazasında Yaralanan Hastaların Durumlarını Değerlendirdi

06.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:14

Kaza sonrası yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastanemize gelen yaralı hastalarımızın durumunu ise İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, değerlendirdi.

Dün akşam 18.40 sularında İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu uçağı zemine tutunamadı ve pistten çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan hemen sonra zemine tutunamayan uçak, pistten çıkarak yol kenarındaki araziye düştü. Kaza sonrasında 3 parçaya bölünen uçakta, 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, 6 hasta ise İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında alındı.

Başhekim hastaların durumlarını değerlendirdi

Acilde ilk müdahaleleri yapılan hastaların, tedavi süreçleri devam ediyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar hastaların tedavi süreçlerini, "Hastanemize dün akşam uçak kazası sebebiyle toplamda 6 hasta geldi. Hastalara gerekli müdahaleler derhal uygulandı. Anne ve oğul olan 2 hastamızın genel durumu iyiyken ve annede omurga kırığı mevcut. Hastalarımız Ortopedi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi servislerimizde tedavi altındalar. Bir hastamızın ise; kaza esnasında benzin yutulmasına ve travmaya bağlı akciğer zedelenmesi ile omurga kırıkları mevcut. Bu nedenle; yoğun bakımda tedavi altında. Onun da en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını umuyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Kaynak: Bültenler