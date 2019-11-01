Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda bilgilendirdi

01.11.2019 16:07

Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kutlu Teberik, 'Hasta Hakları Günü' dolayısıyla tedavi gören hastaları ziyaret ederek bilgiler verdi.



Hastanede yatmakta olan ve ayakta tedavi olan hastaların yanına giden Başhekim Kutlu Teberik, 'Hasta Hakları Günü' münasebetiyle bilgiler paylaştı. Sağlık durumlarını da yakından kontrol eden Teberik, hastaların faydalanabilecekleri haklar konusunda kendilerine bilgi verdi. Hasta haklarının önemine değinen Teberik, "Hastanemizde hastalarımızın haklarına önem veriyoruz. Bundan dolayı her gelen hastamınız haklarını bilmesi için çalışıyoruz. Hastalara hakettiği hizmeti sunabilmek amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi gerektiği haklardır. Hasta hakkı, kişinin sağlıklı olma durumunu yitirdiğinde, yani hasta olması "özel" durumunda bireysel haklarının gözetildiği, yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasına işaret eder. Ülkemizde de 1998 tarihli bir yönetmelik ile hasta hakları kavramı özel bir boyut kazanmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA