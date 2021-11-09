Başhekim Serdar Deniz: "(2 katlı binada göçük) Hastanenin tüm imkanları seferber edildi" - Haberler
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Başhekim Serdar Deniz: "(2 katlı binada göçük) Hastanenin tüm imkanları seferber edildi"

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dışı Hastaneye gelen ambulanslar Hastane dışında bekleyen vatandaşlar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Serdar Deniz'in açıklamaları - Hastanenin tüm imkanları seferber edildiMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Serdar Deniz,...

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin dışı

Hastaneye gelen ambulanslar

Hastane dışında bekleyen vatandaşlar

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Serdar Deniz'in açıklamaları - Hastanenin tüm imkanları seferber edildi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Serdar Deniz, yaralı sayısını anlık olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlere bildirdiklerini söyledi.

Hastanede tüm imkanların seferber edildiğini belirten Deniz, "Biz hastanemizde acil, ameliyathane yoğun bakımlarımızı hazır hale getirdik. Şu an tüm gelen yaralıları rahatlıkla ilgili operasyonları yapabilecek durumdayız. Tüm personelimiz her duruma hazır. 112 Acil servis ile sürekli irtibat halindeyiz. Yaralı gelir gelmez müdahale edecek şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Serdar Deniz: (2 katlı binada göçük) Hastanenin tüm imkanları seferber edildi

Başhekim Serdar Deniz: (2 katlı binada göçük) Hastanenin tüm imkanları seferber edildi

Başhekim Serdar Deniz: (2 katlı binada göçük) Hastanenin tüm imkanları seferber edildi

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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