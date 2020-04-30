Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı oldu
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Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı oldu

Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı oldu
30.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:34

YENİ tip koronavirüs hastalığını evde 14 gün karantina süreciyle atlatarak eski sağlığına kavuşan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, görevinin başına döndükten sonra 'immün plazma' bağışçısı oldu.

YENİ tip koronavirüs hastalığını evde 14 gün karantina süreciyle atlatarak eski sağlığına kavuşan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, görevinin başına döndükten sonra 'immün plazma' bağışçısı oldu. 

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, geçen günlerde halsizlik ve ateş şikayeti üzerine koronavirüs hastalığına yakalandığından şüphelendi. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Başhekim Tali, şikayetlerinin çok ağır olmaması nedeniyle doktorların da önerisiyle kendisini evde ailesinden uzak şekilde izole etti. Başhekim Tali'nin 14 günlük karantina süresinin ardından 48 saat arayla yaptırdığı iki test negatif çıktı. Sağlığına kavuşarup tekrar görevinin başına dönen Tali, Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırarak, koronavirüs hastalarına şifa verebilmek 'immün plazma' bağışçısı oldu. 

'TAT VE KOKU ALMA DUYULARIMDA KAYIP YAŞADIM'Koronavirüs günlerini anlatan Başhekim Opr. Dr. Ufuk Tali, "Şikayetlerim çok ağır olmadığı için doktor arkadaşlarımın da önerisiyle kendimi ev izolasyonuna aldım. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak bir şekilde iki haftalık bir süre geçirdim. İlaçlarımı kullandım, şikayetlerimde çok şükür bir gerileme oldu. Sonrasında 48 saat arayla testlerimizi tekrarladık. İki tane negatif çıkınca tekrardan görevimin başında döndüm. Hastalık ilk başladığında bir halsizlik ve ateş oldu. Öksürük şikayeti olmadı ama derin nefes alırken iki kürek kemiği arasında bir batma şikayeti oluyordu. Sonrasında tat alma ve koku alma duyularımda da kayıp yaşanınca test yaptırma ihtiyacı duydum. Testimizde pozitif çıkınca tedavi süreci başladı. Bu şikayetler artmadığı için çok şükür hastanede yatma durumu olmadı. Evimde karantina şeklinde bu süreci atlattım. Tedavimiz tamamlandıktan sonra testlerimiz negatif geldi" dedi.'KORONAVİRÜS HASTALARI İÇİN BAĞIŞÇI OLDU'14 günlük süre tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırdığını ve 'immün plazma' bağışçısı olduğunu belirten Tali, "Yoğum bakımlarımızda yatan hastalara bir ümit olmak, devletimize, milletimize olan borcumuzu ödemek için plazma bağışında bulunma kararı aldım. Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki hocalarımızla da görüştük. En uygun zamanda davet ettiklerinde seve seve bağışımı yapacağım" diye konuştu.'BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN' Başhekim Opr. Dr. Ufuk Tali, hastalığa karşı şu uyarılarda bulundu: "Ben 36 yaşındayım alkol ve sigara kullanmıyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Buna rağmen bu hastalık sürecinde hırpalandım. Agresif geçebilirdi, bu işin garantisi yok. Hastalık yelpazesi geniş. Hastalar sadece yaşlılardan oluşmuyor. Gençler de bu hastalığa kapılabilir. O yüzden vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza önerim şudur; bu hastalığı hafife almayın. Her türlü tedbirimizi alalım. Sağlık Bakanlığımızın önerilerine harfiyen uyalım. Her ne kadar son dönemde rakamlar iyiye doğru gidiyorsa da her zaman, her şeyin en iyisi vardır diye düşünelim."

  


Kaynak: DHA

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