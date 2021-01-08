Başhekim Kılınç'tan Başkan Demirbaş'a ziyaret

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Kılınç, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Başhekim Yardımcısı Dr. Feza Yılmaz, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Özgür Koç, Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Mine İş, Müdür Yardımcısı Ahmet Mülayim ile Demirbaş'ı ziyaret eden Kılınç, yeni belediye binasının hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

İlçedeki salgın ile ilgili yürütülen mücadele konusunda bilgi veren Kılınç, bu süreçte kendilerine ve sağlık çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

Kılınç, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hem arayarak hem de bizzat ziyaret ederek hep yanımızda oldunuz. Ayrıca her gün ekipleriniz tarafından hastanemiz dezenfekte edilerek güvenle hizmet vermemizi sağladınız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Demirbaş ise Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanlarının yoğun ve zorlu bir süreç geçirdiğini vurgulayarak, sağlık çalışanlarına her türlü türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Demirbaş, Kılınç ve beraberindekilere yeni belediye binasını da gezdirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner