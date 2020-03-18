Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar" - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Devlet Hastanesi, Ceyhan, Kartal, Güncel

Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"

Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Barış Kartal, bazı şer odaklarının Ceyhan genelinde yalan haberler yaparak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Şunu tüm açık yüreklilikle ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, Ceyhanımızda şu saat itibariyle tespit edilmiş tek...

18.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:36
Başhekim Kartal:

Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Barış Kartal, bazı şer odaklarının Ceyhan genelinde yalan haberler yaparak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Şunu tüm açık yüreklilikle ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, Ceyhanımızda şu saat itibariyle tespit edilmiş tek bir adet dahi korona virüs vakası olmamıştır" dedi.

Başhekim Kartal, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Kovid-19'un pandemik bir hastalık olduğu ilan edildiğini belirterek, "Artık hepinizin aşina olduğu bu tabir, bir enfeksiyonun dünya genelinde yayılarak toplumların sağlığını tehdit etmesi anlamına gelmektedir. Pandemiler her zaman ciddiyetle yönetilmesi ve büyük tedbirler alınmasını zorunlu kılan olağan üstü hallerdir. Devletimiz korona salgının ilk çıktığı günden bugüne kadar aldığı önlemlerle pek çok ülkenin üstesinden gelemediği büyük bir başarıya imza atmıştır. Bunda halkımızın sürece sağladığı katkı gerçektende takdire şayandır. Salgın yadsınamaz ölçüde ciddi olsa da bizi mağlup edecek şey virüsten ziyade panik ortamı olacak. Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi "virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." Bu sebeple halk olarak paniğe kapılmadan bilim konseyinin ortaya koyduğu yönergelere uymamız, sadece bunu yapmamız, kısa sürede bu illetten kurtulmamızın yolu olacaktır. Bizler millet olarak yüksek manevi alt yapıya sahip bir toplumuz. Tedbir bizden takdir Allah'tandır deyip bizden istenen önlemleri yerine getirmeye titizlikle özen göstermeliyiz. Sonrasında yüce Allah bu milletin her zaman yar ve yardımcısı olmuştur zaten. Korkmayalım ve asla paniğe kapılmayalım. El birliğiyle üstesinden geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Bazı şer odaklarının Ceyhan genelinde yalan haberler yaparak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını üzülerek izlediklerini ifade eden Başhekim Kartal, şöyle devam etti:

"Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak şunu tüm açık yüreklilikle ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, Ceyhan'ımızda şu saat itibariyle tespit edilmiş tek bir adet dahi korona virüs vakası olmamıştır. Ceyhan Devlet Hastanesi olarak kendi içimizde almış olduğumuz önlemler sayesinde şüpheli olabilecek vakalara gerektiği şekilde müdahale edilmekte ve test için numuneler alınmaktadır. Burada ki birinci önceliğimiz şüpheli vakaları diğer hastalardan izole etmek şeklindedir ki hastanemize başvuran diğer hastalara bir bulaş yaşanmasın. Neyse ki şu güne kadar hiç bir test pozitif gelmemiştir. Bu sevindirici olmakla beraber ilerleyen süreçte böylesi bir durumun yaşanmayacağı anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle hem biz sağlık görevlileri hem de halkımız tedbirlere sıkı sıkıya özen göstermeye devam etmelidir. Bilinmelidir ki hastane ortamları virüs yayılımının en kolay oluşabileceği mekanlardır. bu sebeple hastanemizi düzenli olarak (günlük) antimikrobiyal solüsyonlarla ilaçlatmaktayız. Özel giysilerle hastanemizde ilaçlama yapan ekibin fotoğrafları sosyal medyada dolaştırılarak "Ceyhan Devlet Hastanesi karantinaya alındı" gibi bir ifadenin kullanılması tamamen art niyetli bir davranıştır. Feraset sahibi bir millet olarak bu türden yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim. Tüm hastaneler hizmet vermeye devam etmekle birlikte bakanlığımızın önerileri doğrultusunda aciliyet teşkil etmeyen hastaların başvurularında daha özenli olmaları salık verilmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda sağlayacağı katkı, salgının ilerlememesi için alınmış önemli bir tedbirdir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki "virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." - ADANA

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler Haber
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Vatandaş
Şu an buradasınız: Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:05:53. #1.15#
title