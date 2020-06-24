Başhekim, kadın doktora cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanenin başhekimi A.Ç., aynı hastanede görev yapan kadın doktor V.E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanenin başhekimi A.Ç., aynı hastanede görev yapan kadın doktor V.E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Lüleburgaz'da bulunan özel bir hastanede görev yapan kadın doktor V.E., iddiaya göre başhekim A.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradı. 30 Mayıs'taki saldırının ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden V.E., psikolojik destek alıp, karakola gitti. A.Ç.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E., şikayetçi oldu. V.E. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için 'alprozam' etkili bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi. V.E., başhekimin kendisini akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlattı. Başhekim A.Ç.'nin ısrarları üzerine bir bardak şarap içtiğini söyleyen V.E., daha sonra da ısrar üzerine içki içmeye devam ettiğini ve kendisini kötü hissettiğini belirterek, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisini sedye üzerinde tecavüz ettiğini iddia etti. V.E., halsiz olduğu için direnemediğini ve bu yüzden yardım istemek için çığlık atamadığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şikayet üzerine Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başhekim A,Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç., savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Başhekim A.Ç.'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak: DHA