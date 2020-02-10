Başhekim ile hastane yöneticisi birbirlerine girdi
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Başhekim ile hastane yöneticisi birbirlerine girdi

Denizli Devlet Hastanesi'nde başhekim ile hastane yöneticisi hastanede kavga etti.

10.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:00
Başhekim ile hastane yöneticisi birbirlerine girdi

'nde başhekim ile hastane yöneticisi hastanede etti. Karakolda sona eren olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.


Olay, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre, Başhekim Mehmet E. geçtiğimiz günlerde Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S.'ye bir iş hakkında talimat verdi. Ancak Harun S. talimatı yerine getirmeyince aralarında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Harun S., boğazı sıkıp başına yumruk attığı başhekimi darp etti. Darp raporu alan Mehmet E. Çınar Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.


Aynı şekilde Harun S. de darp raporu alarak, Mehmet E. hakkında şikayetçi oldu.


İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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