Başhekim Helli, hastaneyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

29.08.2019 18:11

Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli, devlet hastanesinde verilen hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulundu.



Başhekim Helli, Besni Devlet Hastanesinin 135 yatak kapasiteye sahip olduğunu ve bölgede 120 bin kişilik bir nüfusa hizmet verdiğini söyledi. Hastaneye günlük ortalama ayaktan bin 600 hasta girişinin olduğunu 22 uzman hekimin hizmet verdiğini söyleyen Başhekim Helli, 2018 yılında 400 bin 583 hasta muayenesi, 2 bin 549 hasta ameliyatı ve 9 bin 41 hastanın ise yatarak tedavi gördüğünü açıkladı.



2019 yılı Ağustos ayı itibarı ile 283 bin 826 hasta muayenesi, bin 659 hasta ameliyatı ve 5 bin 883 hastanın ise yatarak tedavi gördüğünü ifade eden Başhekim Helli, "Hastanemizde ameliyathane ortamında 2018 yılında 808, 2019 yılında ise 343 çocuğumuzun sünneti steril ortamda yapılmıştır. 2018 yılında 450 gebemiz doğum yapmıştır.



Hastanemizde verilen hizmetlerin belirtilen standartlarda olup olmadığı her yıl Sağlık Bakanlığımız tarafında değerlendirilmektedir. 28 Ekim 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığına bağlı ekip tarafında yapılan denetimde hastanemiz 100 puan üzerinde 92 puan aldı. Bölgemiz ve ilimizde yüksek puan alan hastaneler arasındayız. Değerlendirmeciler başta genel temizlik olmak üzere tüm hastane hizmetlerini kontrol etmektedir. Aynı şekilde 30 Kasım 2018 tarihinde gene Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafında hastanemizde iki gün süren verimlilik değerlendirmesi yapıldı. Bu denetimde de 100 puan üzerinde 93 puan aldık. Ayrıca Türkiye'de Anne Dostu Hastane unvanını alan 18. hastane olduk.



Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1. hastane olduk. Anne Dostu Hastane unvanı standartlarının kontrolü için 9 Temmuz 2019 tarihinde tekrar yapılan değerlendirmede 97 puan alarak başarımızı daha iyi şekilde tescilledik. Ayrıca Besni Devlet Hastanemiz HIMSS EMRAM 6 Seviye Dijital Hastane sertifikası almıştır. Devlet Hastanemizde sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunmayı kendimize ilke edinerek daha yeni hizmet çeşitliliği için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Hastanemize yapacağımız yeni kazanımları Besni halkımıza en iyi şekilde sunmayı hedefliyoruz. 2020 Yılı için diyaliz birimi için ek bina, diş poliklinik hizmetlerinin ana binamıza taşınması elektrik tüketimini kendimiz karşılamamız için GES projesi çalışmaları, hastanemizi C rolünden B rolüne taşıyarak PDC sayılarının artırılması, yeni tıbbi cihazların EMAR (MR) kazandırılması gibi birçok alanda çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA