Başhekim Doğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başhekim Doğan, mesajında sağlık alanında fedakarca çalışan kadınların başta olmak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, "Ülkemizin sağlıkta örnek ülkeler arasına girmesinde en büyük katkıyı yapan çalışanlarımızın büyük kısmı kadınlarımızdan oluşmaktadır. Aile içindeki sorumluluklarının yanı sıra mesleklerinde de büyük özveriyle çalışıp değer üreten kadınlarımız, sadece birer sağlık çalışanı değil, yeri geldiğinde, bir anne, bir abla, bir kardeş olup insanımıza fedakarca hizmet vermektedir. Bu vesile ile hayatımızın her alanını güzelleştiren ve dünyamızı daha yaşanacak yer haline getiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN