Başhekim Dizdarlı: Aydın Denktaş'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Ruaf Denktaş'ın 86 yaşındaki eşi Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Aydın Denktaş dün akşam solunum yetmezliği nedeniyle acil servise kaldırıldı.

DHA'ya açıklamalar yapan Dizdarlı, "Aydın Hanım'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Düne göre iyi olmakla birlikte durumu ciddyetini koruyor. Hayati tehlikesi sürüyor" dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak'ta 7'ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak. - Karahasan

Kaynak: DHA