Başhekim Binbir'den "mantar tüketimi" uyarısı

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, doğadan toplanan mantarların tüketimi konusunda uyarıda bulundu.

Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ladik'te görülen bol yağışın ardından doğada yetişen çeşitli cins ve görünümdeki mantarlarında pazara indiğini söyledi.

Bitkisel zehirlenmelerin yüzde 50'sinin yabani mantardan kaynaklandığına dikkati çeken Binbir, "Doğada yetişen bol miktarda mantar var ama zararsız olanları zehirli olanından ayırt etmek çok zor. Hemen hemen hapsi birbirine benziyor. Zehirlenme, doğal alanda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan mantarların tüketilmesiyle meydana geliyor. Eğer tüketilen mantar zehirliyse belirtisi iki saat içinde oluşmaktadır. Rahatsızlığın ortaya çıkması ise mantarın türüne göre 6-24 saate kadar uzayabilmektedir." dedi.

Bu belirtiler arasında kusma, ishal, bağırsak krampları, üşüme, titreme, baş ve kas ağrıları, görme bozuklukları, çarpıntı geldiğini anlatan Binbir, doğadan toplanan bilinmeyen mantarları tüketmek yerine kültür ya da istiridye mantarı tüketmenin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Kaynak: AA