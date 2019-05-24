Başhekim Berilgen kabri başında anıldı

Elazığ'da, 24 Mayıs 2017'de makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Harput Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında düzenlenen anma töreninde, Berilgen için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yıl önce meydana gelen menfur olayda sadece Elazığ'ın değil, Türkiye'nin kıymetli bir bilim adamını kaybettiğini belirtti.

Berilgen'in mesleğine aşık, vatanını ve milletini seven bir insan olduğunu ifade eden Demirdağ, şöyle konuştu:

"Gerçekten her yönüyle mükemmel bir insandı. Hem üniversitemiz hem tıp fakültemiz hem şehrimiz hem Türkiye'miz için çok değerli ve kıymetli bir insandı. Her açıdan kendini yetiştirmiş bir kardeşimizdi. Onun kaybı memleket adına bir kayıptı. Acısı hala yüreğimizde, bu bir klasik söz ama gerçekten öyle. Onun kaybının telafisi maalesef hiç bir şekilde mümkün olmadı."

Anma törenine, Berilgen'in yakınları, akademisyenler ve hastane yetkilileri katıldı.

Fırat Üniversitesi hastanesindeki makam odasına görüşme bahanesiyle giren bir firma sahibi Sercan Gök'ün 24 Mayıs 2017'deki silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Berilgen, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı saldırının ardından intihar girişiminde bulunan firma sahibi Gök de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA