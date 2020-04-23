Başhekim bayraklar ve alkışlarla taburcu edildi Başhekim bayraklar ve alkışlarla taburcu edildi Geçen hafta yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesinde 7 gündür tedavi altında bulunan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Ferit Alaybeyoğlu, tedavisinin ardından yapılan 2 ayrın testinin de negatif çıkması...

Başhekim bayraklar ve alkışlarla taburcu edildi

BURSA - Geçen hafta yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesinde 7 gündür tedavi altında bulunan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Ferit Alaybeyoğlu, tedavisinin ardından yapılan 2 ayrın testinin de negatif çıkması sonrasında bugün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Başhekim Alaybeyoğlu'nun taburcu olduğu esnada tüm sağlık çalışanları hastane koridorunda ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla Başhekimlerini uğurladılar. Başhekim Ferit Alaybeyoğlu taburcu olurken yaptığı açıklamada hastanedeki tüm personele tedavisi süresince teşekkür etti. Alaybeyoğlu ailesini çok özlediğini ve bir an önce onların yanına gitmek istediğini söyledi.

Kaynak: İHA