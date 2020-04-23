Başhekim bayraklar ve alkışlarla taburcu edildi
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Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Orhangazi, Güncel, Haber

Başhekim bayraklar ve alkışlarla taburcu edildi

Geçen hafta yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesinde 7 gündür tedavi altında bulunan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Ferit Alaybeyoğlu, tedavisinin ardından yapılan 2 ayrın testinin de negatif çıkması sonrasında bugün akşam saatlerinde taburcu edildi.

23.04.2020 02:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:15
Başhekim bayraklar ve alkışlarla taburcu edildi

Geçen hafta yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesinde 7 gündür tedavi altında bulunan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Ferit Alaybeyoğlu, tedavisinin ardından yapılan 2 ayrın testinin de negatif çıkması sonrasında bugün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Başhekim Alaybeyoğlu'nun taburcu olduğu esnada tüm sağlık çalışanları hastane koridorunda ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla Başhekimlerini uğurladılar. Başhekim Ferit Alaybeyoğlu taburcu olurken yaptığı açıklamada hastanedeki tüm personele tedavisi süresince teşekkür etti. Alaybeyoğlu ailesini çok özlediğini ve bir an önce onların yanına gitmek istediğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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