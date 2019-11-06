Başhekim Akdoğan'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e plaket

06.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:03

Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Doğan Akdoğan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e hastaneye verdiği katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



Pursaklar Devlet Hastanesinin hizmete açılışının 1. yıl dönümü nedeni ile kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Hasan Arslanoğlu ve Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Doğan Akdoğan katıldı. Pursaklar'a hizmet etmenin kendileri için bir mutluluk sebebi olduğunu belirten Başhekim Doğan Akdoğan, "Bahçemizde asfalt, kilit parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları sonrası hastanemizin çehresi değişti. Hastanemizin bugünlere gelmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



"Var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz"



İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çetin ise, "İlçemizde sağlık alanında yapılan yeniliklerden gurur duyuyoruz. Bizler belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Hastanemizde görev yapan tüm doktor, hemşire ve görevli personel ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ise bizlere ayrıca bir mutluluk veriyor. Bundan sonra da aynı duygularla destek vermeye var gücümüzle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kaymakam Mehmet Yıldız yaptığı konuşmada, "Hastanemizin sağlık hizmetlerini yükseltmek için kaymakamlık olarak elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Hastane yönetimimize özellikle çok teşekkür ederim. Aralıksız çalışmaları ile sağlıkta hizmete her geçen gün bir yenisini ekliyorlar. Başhekimimiz, müdürümüz ve personellerine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.



Konuşmaların ardından Devlet Hastanesine yapılan Türkiye'deki en büyük kilitli parke taşı motifi döşemesi, asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi ve çevre düzenlemesinden dolayı Kaymakam Mehmet Yıldız ve Başhekim Doğan Akdoğan tarafından Başkan Çetin'e plaket takdim edildi. Başkan Çetin ve Kaymakam Yıldız, düzenlenen törenin ardından 10 yataklı palyatif bakım servisinin açılışını gerçekleştirdi. Çetin, hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA