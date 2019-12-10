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Basel-Trabzonspor maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

10.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:42
Basel-Trabzonspor maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

'un UEFA Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi 'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Basel maçında düdük çalacak Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacağı belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Dejan Jakimovksi olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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