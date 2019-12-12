12.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:58

UEFA Avrupa Ligi C Grubu altıncı ve son haftasındaki Basel-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: St. Jakob-Park

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Kuzey Makedonya)

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu, Zuffi, Cabral

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ekuban

Kaynak: AA