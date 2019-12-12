Basel-Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi C Grubu altıncı ve son haftasındaki Basel-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: St.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu altıncı ve son haftasındaki Basel-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: St. Jakob-Park
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Kuzey Makedonya)
Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu, Zuffi, Cabral
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ekuban