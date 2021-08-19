Basel - Hammarby maçı ne zaman, hangi kanalda? Basel - Hammarby maçı şifresiz mi? Basel - Hammarby maçı hakemi kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Basel - Hammarby bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Basel - Hammarby maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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BASEL - HAMMARBY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basel - Hammarby maçı 19 Ağustos Perşembe saat 20.30'da oynanacak.
BASEL - HAMMARBY MAÇI HANGİ KANALDA?
Basel - Hammarby maçı Bilyoner TV'den yayınlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
BASEL - HAMMARBY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
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