Basel - Hammarby maçı ne zaman, hangi kanalda? Basel - Hammarby maçı şifresiz mi? Basel - Hammarby maçı hakemi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Basel - Hammarby bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Basel - Hammarby maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.