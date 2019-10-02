Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamam

- Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamamTRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, son çalışmasını yaptı.

02.10.2019 20:38

- Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamam

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, son çalışmasını yaptı.

İsviçre ekibi karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, teknik direktör Marcel Koller yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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