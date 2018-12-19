BASE, Galata Rum Okulu'nda Başladı!

20 şehirde 30 üniversiteden, sanat kariyerinin başında 94 sanatçı ile tanışmak, onların farklı disiplinlerde 100'ü aşkın yapıtını bir arada görmek ve geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden değerli konuşmacıların panellerini takip etmek isteyenler Galata Rum Okulu'nda bir araya geliyor.

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen Türkiye'nin yeni nesil sanatçı platformu BASE, ülkenin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını 20-23 Aralık tarihleri arasında Galata Rum Okulu'nun çatısı altında buluşturuyor.

Galata Rum Okulu'nun 3 katına yayılan ve "Bu, ben olabilir mi?", "Bir evim var mı?", "Düşlerim gerçek mi?" sorularına yanıt arayan Derya Yücel küratörlüğündeki BASE sergisi, Mardin'den Antalya'ya, Batman'dan Kayseri'ye, Muğla'dan Sakarya'ya, 20 şehirde 30 üniversiteden sanat kariyerinin başındaki 94 gencin resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından 105 yapıtını bir araya getiriyor.

Digilogue, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl 65 üniversitenin 2018 mezunlarından 1200'e yakın başvuru alan BASE'in seçici kurulunda Ali Akay, Ahmet Elhan, Arie Amaya - Akkermans, Aslı Altay, Başak Doğa Temur, Burçak Bingöl, Ceren Erdem, Deniz Artun, Derya Yücel, Ferhat Özgür, Hale Tenger, Huma Kabakcı, İnci Aksoy, Nathalie Angles, Sara Reza, Seyhun Topuz, Şener Özmen ve Yunus Büyükkuşoğlu yer aldı.

Sanatın bir varoluş yolu olduğuna ve her yaratıcı düşüncenin bir soru ile tetiklenip ortaya çıktığına dikkat çeken BASE'in küratörü Derya Yücel: "Varolduğunu sınırsız bir dilde duyurmaya, üretmeye ve davranmaya yönelen yeni mezun sanatçılar, 'sanatçı' olma cesaretlerini, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullara karşın sanat yapmaya kararlı olduklarını BASE 2018'de bize tekrar gösteriyor. Bu yıl 94 yeni mezun genç sanatçının üretimleri, ortak eğilimleri ve kesişen anlatımları, ortaya çıkan "sorular" etrafında paylaşılıyor. Günümüz sanatsal üretimlerindeki toplumsal ve bireysel ortak kaygıları, problematikleri, düşünme/düşleme biçimlerini ve estetik yönelimleri üç soru etrafında ziyaretçilerle buluşuyor: Çok yönlü ve çok sesli bir düşünce üretimine karşın paylaşılan ortak zeminlerin yakalandığı "Bu, Ben Olabilir mi?" ,"Bir Evim Var mı?", "Düşlerim Gerçek mi?" soruları ortak-geçici çerçeveler kurarken, sanatçı-yapıt ve izleyiciye ait etkileşimsel bir platform yaratma amacını taşıyor. "Bu, Ben Olabilir mi?", beden, kimlik, ben ve öteki kavramları etrafında ortaya çıkan yapıtları merkezine alırken, "Bir Evim Var mı?" sorusu toplumsal ortaklığın yaşantıları üzerinden göç, sürgün, kent ve aidiyete yönelik problematiklere odaklanan yapıtları bir araya getiriyor. İçsel psikolojik durumları, hayal gücünün sınırları ve olanaklarını soyut anlatımlarla aktaran üretimler ise "Düşlerim Gerçek mi?" sorusu etrafında konumlanıyor. İfade biçimi olarak çeşitli anlayış ve kavrayışların aktarıldığı sanat üretimlerine yönelik geçici bir çerçeve sunan bu sorular, sanat üretimlerindeki ortak dinamizmi ortaya çıkarırken yeni kuşak genç sanatçılar ve yapıtları arasındaki ilişkileri de gözlemleme fırsatı sunuyor" dedi.

Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde genç sanatçı adaylarına destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı hedefleyen BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor. Üstlendiği misyonla bir sergiden çok daha fazlası olan BASE, sanat dünyasının değerli isimlerini BASE Talks konferans programında konuk ediyor. 30'a yakın panelde 70 konuşmacıyı 4 gün boyunca 11.00-19.00 saatleri arasında ağırlamaya hazırlanan BASE Talks, programı içinde pek çok eğitim ve atölye çalışmasına yer veriyor.. BASE Talks'un bu yıl ki konuşmacıları arasında; Alican Leblebici, Alp Sime, Alper Aydın, Antonio Cosentino, Ardan Özmenoğlu, Aslı Işıksal, Ayşe Erkmen, Ayşe Umur, Balkan Naci İslimyeli, Barış Seyitvan, Burcu Yağcıoğlu, Burçak Bingöl, Canan Dağdelen, Cemil Batur Gökçeer, Ceren Erdem, Damla Yalçın, Deniz Erbaş, Derya Yücel, Dilara Göl, Ekrem Yalçındağ, Elif Aydoğdu Ağatekin, Erdağ Aksel, Erinç Seymen, Erol Tabanca, Esra Aliçavuşoğlu, Evren Sungur, Ezgi Tok, Fatih Temiz, Ferhat Özgür, Ferhat Satıcı, Gamze Yolal, Gözde İlkin, Güneş Terkol, Hakan Irmak, Han Tümertekin, Hamza Kırbaş, Hera Büyüktaşçıyan, Hülya Özdemir, İdil Tabanca, Kültigin Kağan Akbulut, Leyla Gediz, Marcus Graf, Mehmet Dere, Mehmet İmre, Melda Narmanlı Çimen, Melih Görgün, Memed Erdener, Merve Çağlar, Murat Tabanlıoğlu, Mustafa Horasan, Nazlı Pektaş, Nazmi Kılıçer, Necla Rüzgar, Nermin Er, Ömer Özyürek, Özdemir Altan, Saliha Yavuz, Sarp Evliyagil, Selen Tokgöz, Seyhun Topuz, Sibel Horada, Sinan Niyazioğlu, Sarp Evliyagil, Suela Cennet, Şakir Gökçebağ, Şefik Özcan, Tankut Aykut, Tony Ventura, Tuna Ortaylı Kazıcı, TUNCA, Yasemin Elçi, Yaşam Şaşmazer, Yavuz Parlar, Zeynep Sayın yer alıyor.

BASE 2018 Digilogue, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş-sponsorluğunda gerçekleşiyor!

Base 2018'in eş sponsorlarından Digilogue'un sözcüsü Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu "Digilogue'un bu yıl 2. kez BASE'in eş sponsoru olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Digilogue platformuyla 3 yıldır, yaratıcı endüstrileri, takipçilerini, akademi, sanat dünyası temsilcilerini ve farklı disiplinlerden gelen öğrencileri multidisipliner bir düzlemde buluşturuyoruz. Dijital dönüşüm ekseninde etkileşim, keşif ve farkındalık yaratmak amacıylayola çıktığımızda; temel amaçlarımızdan biri de mümkün olduğunca çok öğrenciye ve yeni nesil sanatçıya ulaşmaktı. BASE'in varlığı bu konuda tüm sanat endüstrisinde güzel bir kapı açtı. Bu yıl, Digilogue Future Teller'18 kapsamında, Zorlu PSM'de yer alan Digilogue Space'te hayata geçirdiğimiz Open Space'de (Açık Alan) 1 hafta süren BASE Camp gerçekleşti. Bu birlikteliğin sonucunda ortaya çıkan ve seçilen sanat işlerini de BASE'de 3 gün boyunca sanatseverlerle buluşturabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Digilogue önümüzdeki dönemde de bu gibi gençlere, yeni nesil sanatçılara ufuk açan, temsiliyetleri için platform ve alan yaratan farklı oluşumlarla işbirliğini sürdürecek" dedi.

Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu ise "Kale Grubu olarak, Türkiye'nin geleceğinde yeni başarı hikâyeleri oluşturma isteğimiz var. Önceliğimiz özgün işler yapmak, yaratıcı ve ilham verici projelerin içerisinde olmak ve buna hevesli kişi ve toplulukları cesaretlendirmek. Base ve ekibine ilk günden itibaren inandık ve yanlarında yer aldık. Her geçen sene daha da ileriye taşınan Base, tam da bu amaca hizmet ediyor. Başta seramik sanatı olmak üzere kültür ve sanatı sahiplenmeyi, gelecek vadeden yeni nesil sanatçıları sürdürülebilir şekilde desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Base ile yolculuğumuzun değer yaratmasınıve uzun soluklu olmasını diliyoruz" dedi.

TEB Özel Bankacılık Grup Direktörü Banu Taşkın "TEB Özel Bankacılık olarak, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının yanı sıra hayatlarının her döneminde yanında olma hedefiyle çalışıyor; sanata değer veren ve sanatçıları destekleyen yaklaşımımız doğrultusunda sanatsal organizasyonlara destek veriyoruz. Bankamızın sponsorluğunda düzenlenen fotoğraf sergileri, konserler ve spor organizasyonlarında sanatsever müşterilerimizi de ağırlıyoruz. TEB Özel Bankacılık olarak, sanata verdiğimiz destekler kapsamında üç yıl önce TEB Özel Dijital Müze'yi hayata geçirdik. BASE etkinlik alanındaki TEB Özel köşesinde ziyaretçilerin inceleyebileceği Dijital Müze projemizle, gizli kalan sanat eserleri ve koleksiyonları dijital dünya yoluyla gün yüzüne çıkarıyor ve bu eserlerin hikayelerini, koleksiyonerlerin anlatımıyla sanat meraklılarıyla buluşturuyoruz. Bu sayede, yeni nesil koleksiyonerlere fikir vererek Türkiye'de koleksiyonerliğin gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi. TEB Özel Bankacılık olarak, geçen yıl ilk defa düzenlenen ve sanat dünyasında büyük ilgi uyandıran BASE'e ikinci yılında da destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Taşkın şöyle devam etti: "Genç sanatçıların gelişimine katkı sunabilmek bizim için çok önemli. Geçtiğimiz sene sergide yer alan sanatçıların birçoğunun eseri sonrasında ulusal ve uluslararası platformlarda sergilendi, ödüller aldı. Genç sanatçılara, eserlerini sanat takipçilerine, galerilere, küratörlere ve koleksiyonerlere sunma fırsatı sağlayan BASE etkinliğinin ilk senesinde Türkiye'deki önemli koleksiyonerler birçok eseri koleksiyonuna kattı. İnanıyorum ki, yeni nesil sanatçı platformu BASE, yarattığı fırsat eşitliği sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli genç sanatçılarımızın eserlerini sergilemesinde önemli bir rol üstlenmeyi ve küresel ölçekte bilinirliğine katkı sağlamayı sürdürecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Base'in destek sponsorlarından Skoda tarafından yapılan açıklamada ise: "Türkiye'nin önemli sanat projelerinden biri olan, yeni nesil sanatçı platformu Base'de, destek sponsorluğunun ötesinde, genç sanatçımız Mustafa Kaya ile birlikte ŠKODA markasının Çek kristal işçiliğinden ilham alan tasarım felsefesinden yola çıkarak bir sanat eserinin üretilmesinden dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Markamız adına, Kültür ve Sanat projelerinin, sanatçılarının desteklenmesinin/sorumluluğunun bilincindeyiz" denildi.

Base platformunun destek sponsorlarından Tila Kompozit de: "Tila Kompozit firması olarak dört gün boyunca Base etkinliğinde Smooth On ürünlerimiz ile sizlerle olacağız. Hyperrealistik heykel, prototip üretimi, sahne dekor uygulamaları, plastik makyaj gibi birçok alanda kullanabileceğiniz ürünlerimizi yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Sizleri ürünlerimizi daha iyi tanıyabilmeniz amacıyla düzenlediğimiz workshoplara davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler