BASE Espor Oyuncu Sec¸me Turnuvaları başlıyor!
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BASE Espor Oyuncu Sec¸me Turnuvaları başlıyor!

18.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:46
BASE Espor Oyuncu Sec¸me Turnuvaları başlıyor!

Bas¸aks¸ehir Belediyesi Espor Merkezi (Base Espor) Zula takımı için seçmelerin yapılacağı Masters Of Gamers

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=zula">Zula turnuvası kayıtları başladı!

Bir espor takımında yer almak isteyen herkesin katılabileceği turnuva için nefesler tutuldu!  24-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın başlangıcı ise 24 Şubat Çarşamba 15.00.

Eğer siz de bu turnuvada yer alıp bir espor organizasyonu altında oynamak istiyorsanız buraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Turnuva Kurallarından bazıları ise şu şekilde:

Turnuva Formatı: 5vs5, Tekli Eleme

Sadece yarı final ve final karşılaşmaları BO3 (üç maçlık seri) olarak oynanacaktır, eleme maçları tek maç üzerinden oynanacaktır.

Maç sayfasında sol tarafta bulunan takım, maç lobisini kurmalı ve karşı takıma lobi bilgilerini vermek zorundadır.

Master of Gamers Adminleri, herhangi bir zamanda herhangi bir uyarıda bulunmaksızın silah veya teçhizatı yasaklama hakkını saklı tutar.

Haksız avantaja yol açan herhangi bir eylem yasa dışıdır. Buna her türlü bug istismarı dahildir.

Herhangi bir glitch veya bug kullanımı yasaktır ve Master of Gamers Yönetimi tarafından ceza işlemi uygulanacaktır.

Kaynak: Playerbros

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