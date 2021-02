BASE Espor LoL Oyuncu Seçme Turnuvaları başlıyor!

BASE Espor LoL takımı için seçmelerin yapılacağı Masters Of Gamers League of Legends turnuvası kayıtları başladı!

Bir espor takımında yer almak isteyen herkesin katılabileceği turnuva için nefesler tutuldu! 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın başlangıcı ise 23 Şubat Salı 15.00.

Eğer siz de bu turnuvada yer alıp bir espor organizasyonu altında oynamak istiyorsanız buraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Turnuva Kurallarından bazıları ise şu şekilde:

Oyun Haritası: Sihirdar Vadisi

Oyunun Adı: [Takım 1] v [Takım 2]

Takım Büyüklüğü: 5

Şifre: Takım kaptanı seçtiği bir şifreyi, maç sayfasının yorum bölümünde rakip takıma bildirmelidir.

Oyun Tipi: Turnuva Çekilişi

İzleyiciye İzin Ver: Hiçbiri

Oyunun Tarafları: Bracketta üstteki takım 'Takım 1', bracketta alttaki takım 'Takım 2' olmalıdır.

Oyunu kuran oyuncu önce rakip takımın kaptanını sonrasında kendi takım arkadaşlarını lobiye davet etmelidir.

Yarı final aşamasına kadar tüm maçlar Bo1 harita formatında oynanır. Yarı final Bo3 harita formatında oynanır. Final maçı oynanmaz.

Kaynak: Playerbros