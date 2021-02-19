BASE Espor LoL Oyuncu Seçme Turnuvaları başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BASE Espor LoL Oyuncu Seçme Turnuvaları başlıyor!

19.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:46
BASE Espor LoL Oyuncu Seçme Turnuvaları başlıyor!

Bas¸aks¸ehir Belediyesi Espor Merkezi - Base Espor

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=league of legends">LoL takımı için seçmelerin yapılacağı Masters Of Gamers League of Legends turnuvası kayıtları başladı!

https://www.instagram.com/p/CLbfhBTHa8M/?igshid=18j5vdueaxd14

Bir espor takımında yer almak isteyen herkesin katılabileceği turnuva için nefesler tutuldu!  23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın başlangıcı ise 23 Şubat Salı 15.00.

Eğer siz de bu turnuvada yer alıp bir espor organizasyonu altında oynamak istiyorsanız buraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Turnuva Kurallarından bazıları ise şu şekilde:

Oyun Haritası: Sihirdar Vadisi

Oyunun Adı: [Takım 1] v [Takım 2]

Takım Büyüklüğü: 5

Şifre: Takım kaptanı seçtiği bir şifreyi, maç sayfasının yorum bölümünde rakip takıma bildirmelidir.

Oyun Tipi: Turnuva Çekilişi

İzleyiciye İzin Ver: Hiçbiri

Oyunun Tarafları: Bracketta üstteki takım 'Takım 1', bracketta alttaki takım 'Takım 2' olmalıdır.

Oyunu kuran oyuncu önce rakip takımın kaptanını sonrasında kendi takım arkadaşlarını lobiye davet etmelidir.

Yarı final aşamasına kadar tüm maçlar Bo1 harita formatında oynanır. Yarı final Bo3 harita formatında oynanır. Final maçı oynanmaz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Osman Kavala Özlem Zengin Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Onur Akay Oğuzhan Koç Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BASE Espor LoL Oyuncu Seçme Turnuvaları başlıyor! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 00:48:55. #1.15#
title