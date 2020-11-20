"BASE 2020" sergisi 25 Kasım'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek

Yeni mezun sanatçı adaylarını profesyonel hayata geçişlerinde destekleyen "BASE 2020" sergisi, 25 Kasım'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Yeni mezun sanatçı adaylarını profesyonel hayata geçişlerinde destekleyen "BASE 2020" sergisi, 25 Kasım'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "www.base.ist" adresinden de sanal ortamda gezilebilecek olan serginin bu yılki teması "Uzak Yakın" olarak belirlendi.

Yeni mezun genç sanatçı adaylarının eserlerini bir araya getiren sergide, 32 üniversiteden 102 sanatçının resim, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, seramik, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı disiplinlerden 117 eseri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığında başlayan "BASE 2020" kapsamında sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan ve bu yıl ilk defa online platformda gerçekleştirilen "BASE Talks" da bugün başlıyor.

"www.base.ist" adresinden canlı olarak takip edilebilecek, 20'yi aşkın panelde yaklaşık 60 konuşmacının ağırlanacağı programda, Misal Adnan Yıldız, Ali Akay, Ali Elmacı, Ari Meşulam, Aslı Sümer, Ayda Elgiz, Berat Işık, Burak Delier, Cins, Çelenk Bafra, Baha Toygar, Beral Madra, Derya Yücel, Elmas Deniz, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aysun, Fulya Çetin, Gözde Mimiko Türkkan, Günnur Özsoy, Huo Rf, Leman Sevda Darıcıoğlu, Melek Gençer, Melis Tapan, Melis Terzioğlu, Necla Rüzgar, Nermin Kura, Nermin Polat, Osman Erden, Selim Birsel, Serkan Özkaya, Selen Sarıoğlu Süloş, SENA, Serkan Taycan, Taner Ceylan, Tansa Mermerci Ekşioğlu, TUNCA, Vahit Tuna ve Yekhan Pınarlıgil konuşmacı olarak yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı