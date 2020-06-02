Başdenetçi Malkoç: Amerikan polisinin hukuk dışı müdahalesi, insani dram noktasına geldi
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Başdenetçi Malkoç: Amerikan polisinin hukuk dışı müdahalesi, insani dram noktasına geldi

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan olaylara ilişkin, "Amerikan polisinin göstericilere yönelik hukuk dışı müdahalesi, bir insani dram noktasına gelmiştir.

Başdenetçi Malkoç: Amerikan polisinin hukuk dışı müdahalesi, insani dram noktasına geldi
02.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:25

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan olaylara ilişkin, "Amerikan polisinin göstericilere yönelik hukuk dışı müdahalesi, bir insani dram noktasına gelmiştir. Sergilenen bu tutum ve davranış, çok ciddi ve ağır insan hakkı ihlalidir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve insanlığı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınının devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) büyük bir insani krizin yaşandığını bildirdi. Geçen hafta ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minnepolis şehrinde siyahi Amerikan vatandaşı George Floyd'a polisin uyguladığı vahşet görüntülerinin kamuoyuna yansımasının, başta ABD halkında ve tüm dünyada vicdanları yaraladığını ve olağanüstü bir tepkiyle karşılandığını belirten Malkoç, "Amerikan polisinin göstericilere yönelik hukuk dışı müdahalesi, bir insani dram noktasına gelmiştir. Sergilenen bu tutum ve davranış, çok ciddi ve ağır insan hakkı ihlalidir. Kamu gücü kullanan kişi ve kurumların, yetki, görev ve sorumluluklarını hukuka uygun icra etmeleri, insan haklarına saygının özüdür. Biz ancak bu sayede bir ülkedeki kamu uygulamalarının; demokrasiye, hukuka ve insan haklarına saygılı olduğuna kanaat getirebiliriz. ABD'de yaşanan bu olayların, tesadüfi ve münferit olmayan, geçmişten günümüze güçlü temeller üzerinde oturduğu anlaşılan, çağ dışı bir 'ırkçılık' vebasından kaynaklanan bilinçli davranışlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Benzer şekilde, Avrupa'da ırkçılık ile onun bir şekli olan ayrımcılık insanlığı bölmekte, hukuku, eşitliği, insan olmanın gerektirdiği haklara saygıyı yok etmektedir" ifadesini kullandı.

'DÜNYANIN HUZURA İHTİYACI VAR'Malkoç, dünyanın neresinde olursa olsun, köklerini ırkçılık ve ayrımcılık vebasından alan her türlü şiddetin insanlık suçu olduğunu, dünyayı tehdit eden, insan hayatı açısından son derece büyük bir risk içeren koronavirüsten katbekat daha tehlikeli ve zararlı olduğunu belirtti. Malkoç, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde, ABD'deki ırkçılığın yaygınlaşması, insanlığın geleceğini karartmaktadır. Dünyanın huzura, barışa, adalete, insan haklarına ve eşitliğe ihtiyacı vardır. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) olarak şuna inanıyoruz; dünyada hukuka, adalete, insan haklarına, hakkaniyete, eşitliğe inanan ve bu değerleri savunan insanlar, bu değerleri yok sayan ve bunları çiğneyen zalimlerden çok daha fazladır. Bütün mesele insan haklarını savunan, vicdan sahibi insanların haksızlığa itiraz etmeleri ve haksızlığı önleyecek cesareti göstermeleridir. KDK olarak, başta ABD, Avrupa ülkeleri ve tüm dünyadaki insan hakları savunucularını, Ombudsman mevkidaşlarımı ve vicdan sahibi insanları, insanlığın değerlerini, onurunu ve 'hak'larını korumak için çaba göstermeye davet ediyoruz. Zulüm payidar olmaz. Adalet, hukuk, hakkaniyet ve sağduyu kazanacaktır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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