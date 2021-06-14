Başdeğirmen: "Bu duygu hiçbir şeyle değişilmez "
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Başdeğirmen: "Bu duygu hiçbir şeyle değişilmez "

Başdeğirmen: 'Bu duygu hiçbir şeyle değişilmez '
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

11-16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da düzenlenen uluslararası Para Badminton turnuvasında başarılı milli sporcu Sedat Tümkaya çift erkeklerde 33 ülke 155 sporcunun katıldığı müsabakada şampiyon oldu.

11-16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da düzenlenen uluslararası Para Badminton turnuvasında başarılı milli sporcu Sedat Tümkaya çift erkeklerde 33 ülke 155 sporcunun katıldığı müsabakada şampiyon oldu. Şampiyon Tümkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Özlem Kafadar Toğar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Antrenör Toğar, Sedat Tümkaya'nın şampiyon olarak İstiklal Marşımızı söylettiğini dile getirirken sporcularıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Sedat Tümkaya'nın 8 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Toğar, ayrıca Avrupa 2'inciliği ve Dünya 5'inciliğinin olduğunu aktardı.

Milli sporcu Sedat Tümkaya'yı başarısından dolayı kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Ispartaspor, masa tenisi takımlarının 2'inci lige çıkmasının ardından badminton da şampiyonluk elde edilmesinin şehir açısından güzel gelişmeler olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, "Sizleri tebrik ediyorum, başarılarının yükselerek devamını diliyorum. Türk Bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı söyletmek çok güzel bir duygu. Bu duygu hiçbir şeyle değişilmez. Bu duyguları bizlere yaşattığın için bir Türk vatandaşı ve Ispartalı olarak teşekkür ediyorum. Isparta'dan çıkmış bir sporcumuzun bu başarıyı elde etmesi müthiş bir güzellik" dedi.

Sporcuların çok daha iyi yerlere gelebilmesi için hem şahsı hem de belediye olarak kendilerine düşen ne varsa yanlarında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizler bu başarıları elde ettikçe dünyanın birçok ülkesi rahatsız oluyor. Bizde bu rahatsızlığı verdirmeye devam edeceğiz. Sporun ve değerinin önemini çok iyi biliyorum. Başarılarını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcular ve gençler için şehirde yeni spor alanları, gençlik merkezleri oluşturduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, yine iki okula da spor salonu yapım çalışmalarının olduğunu belirtti. Başdeğirmen, "Sporcularımızın, gençlerimizin çalışma alanlarını sürekli geliştiriyoruz. Bir yıl içerisinde 25'e yakın spor alanı oluşturuyoruz. Uzun yıllar Isparta'da yapılamamış birçok spor yatırımı bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 32 milyon lira maliyetli bu yatırımı şehrimiz kazanıyor. Isparta'mızı çok daha yükseklere taşıyacak başarıyı bu tesislerimiz, altyapı getirecek. Bu hizmetlerle ve sizlere vereceğimiz desteklerle çok daha yukarılara taşıyacağız. Sizlerle beraberiz, devam edin, her zaman birlik, beraberlik içerisinde en güzel başarıları inşallah elde edeceğiz" diye konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şampiyon Sedat Tümkaya ve Badminton Antrenörü Özlem Kafadar Toğar'ı başarılarından dolayı altınla ödüllendirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başdeğirmen: "Bu duygu hiçbir şeyle değişilmez " - Haberler Spor
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