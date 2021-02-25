Başcumalı'dan Dedemin Gramofonu
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Başcumalı'dan Dedemin Gramofonu

25.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:35
Başcumalı'dan Dedemin Gramofonu

Başcumalı'nın kaleme aldığı Dedemin Gramofonu, çocuklara yönelik bir kitap. Arkadaşlık, yardımlaşma, saygı, sevgi, güven gibi erdemlerin hoş ve eğlenceli bir şekilde anlatıldığı kitabın kahramanlarından Demir bir kitap kurdu, Derin ise dışa dönük ve meraklı.

Başcumalı'nın kaleme aldığı Dedemin Gramofonu, çocuklara yönelik bir kitap. Arkadaşlık, yardımlaşma, saygı, sevgi, güven gibi erdemlerin hoş ve eğlenceli bir şekilde anlatıldığı kitabın kahramanlarından Demir bir kitap kurdu, Derin ise dışa dönük ve meraklı. Bu iki kardeşin hikayesi, bir sıcak yaz günü başlıyor. Kitaplarının arasında bir yolculuğa çıkan iki kardeş birden dede ve babaannelerinin köyünde buluyorlar kendilerini. Mehmet Dede'nin anılarının içinden ise bir gramofon ve plak çıkıyor.

İstanbul'da öğretmen bir anne ile turist rehberi bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Merve Başcumalı, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Japonca biliyor. "Kalem ve kağıt bir de çocuklarla buluşuyorsa işte en güzel mutluluk" diyerek de yazın serüvenini sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet

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