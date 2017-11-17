Başçiftlik'de Son Baharda Renk Cümbüşü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin tonları eşsiz doğa manzaraları oluşturuyor.



Tokat'a 82 kilometre uzaklıkta bulunan Başçiftlik ilçesi yaz-kış doğal güzellikleri ile insanları cezbediyor. Canik dağları üzerindeki havzanın batı kısmında yer alan 1425 rakımlı Başiçiftlik ilçesinde karaçam ormanlarının bulunduğu yüksek tepeler son baharda kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturuyor. Eski yaylada otlayan atlar, şelaleler ve ormanlık alanlar doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Foto safari tutkunlarının, doğa sevenlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotaları arasında yer alan ilçe kış aylarında da farklı manzaralara bürünüyor. - TOKAT