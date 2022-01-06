Zonguldak protokolü "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatının konu alındığı sinema filmi "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" Zonguldak protokolü tarafından izlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatının konu alındığı sinema filmi "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girdi. Filmin Zonguldak gösterimine Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, daire müdürleri ve protokol katıldı.

Film sonrası açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, bütün vatandaşların izlemesi gereken bir film olduğunu ifade ederek, "Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik özelinde ülkemizde son 40 yılda yaşanan önemli bir olayı sinema perdesinde izlemiş olduk. Burada bir taraftan vatan için canını veren evlatlarımızı görme imkanımız oldu. Onların nezdinde binlerce şehidimizi bu vesile ile anmış olduk. Burada sadece milletimiz canını feda etmiyor özel hayatını da feda ediyor. Evlatlarıyla ilgilenemeyen güvenlik güçlerimiz, kamu görevlilerimiz ve bütün bunların bir tek amacı var. Bu topraklarda huzuru daim kılabilmek, insanları kardeşçe birlikte yaşayabilmelerini sağlayabilmektir. Güzel bir filmdi bu filmin sizler vasıtası ile bütün vatandaşlarımızı izlemesini tavsiye ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK