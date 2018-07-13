Başçarşı'da "15 Temmuz" Fotoğraf Sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür AŞ ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen serginin açılışına Saraybosnalılar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, ibret verici bu fotoğraf sergisi ile 15 Temmuz gecesinin hatırlandığını belirterek, o gece Bosna Herseklilerin de sabaha kadar bütün gelişmeleri yakından izlediğini ve kardeş ülkeleri Türkiye için dua ettiğini söyledi.

Türkiye'nin istikrarının da Bosna Hersek ve Balkanlar için önemli olduğunu vurgulayan Koç, "Biz ne kadar birlik içinde olursak, bu güçlüklerin üstesinden o kadar rahat gelebiliriz." dedi.

İBB Balkanlar Etkinlik Koordinatörü Feridun Ay da FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yapmak istediğini anlatmak için bugün burada olduklarını belirterek, fotoğraflarda da görünen mücadelenin, Bosna Hersek vatandaşları için de verildiğini ifade etti.

Serginin amaçlarından birinin de FETÖ'yü Bosna Herseklilere anlatmak olduğunu dile getiren Ay, "Boşnak kardeşlerimiz darbe gecesinden itibaren gerekli tepkiyi verip, gerekli duruşu sergilemişlerdir." dedi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman ise FETÖ'nün bütün dünyada yapılanmış bir terör örgütü olduğunu ve bunu herkese anlatmak gerektiğini vurgulayarak, "Dost ve kardeş ülkelere bu örgütün iç yapısını anlatmak gerekiyor. Bizim yaşadıklarımızı yaşamadan bunlara bir çözüm bulmaları için bu tür organizasyonlar önemli." ifadelerini kullandı.

Sergi kapsamında ziyaretçilere lokma ve şerbet de ikram edildi.

Camilerde hatim duası okundu

Öte yandan Bosna Hersek'in birçok şehrindeki merkezi camilerde de darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için hatim duası okundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Maglaj'daki Kurşunlu Camisi, Bugojno'daki Sultan Ahmet Camisi, Bosanska Kostajnica'daki Aziziye Camisi ve Bijeljina'daki aynı isimli camide cuma namazının ardından şehitler için hatim duası okundu.