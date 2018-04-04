Başbuğ Türkeş Samsun'da Dualarla Anıldı

Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Samsun İl Başkanlıkları tarafından Alparslan Türkeş'in vefatının yıldönümü sebebiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlıkları tarafından, Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı sebebiyle İlkadım Site Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit programına MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, ilçe başkanları ve yöneticileri, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Yalçın Altıntaş ve yönetimi, Aydınlar Ocağı Samsun İl Başkanı Taner Tunç başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN